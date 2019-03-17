В Ленинском районе Уфы завтра отключат электричество в десятках домов
Сегодня, 17:04ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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В администрации города сообщают, что это связано с ремонтными работами.
18 марта в Уфе намерены отключить свет в десятках домов Ленинского района. Отключение электроэнергии предусмотрено в коттеджном поселке «Тихая роща».
С 13:00 по 16:00 часов в домах по Комаринскому тупику, Зеленодольскай, Затонской, Тихослободской, Старичной, Красноталовой, Зеленоградской, Троицкой, Арбатской, Лазоревой отключат свет.
Мэрия города приносит извинения за временные неудобства.
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