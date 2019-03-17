В Башкирии 18 марта ожидается теплая солнечная погода с температурой +5
Сегодня, 19:00ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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По данным башкирских синоптиков, завтра на территории республики также будет стоять теплая погода, но ночами будет холодно как прежде.
По информации синоптиков, завтра, 18 марта, в Башкирии будет такая же теплая и солнечная погода, как сегодня. Однако по вечерам температура воздуха упадет до -4, -8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +3, +5 градусов по Цельсию. Ветер ожидается слабый, восточный.
Такая теплая погода сохранится до конца следующей недели.
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