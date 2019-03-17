Скончалась певица Юлия Началова в возрасте 38 лет

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Отец певицы сообщил, что причиной смерти стал абсцесс.
До этого певица несколько дней находилась в больнице. Официально не сообщалось, по какой причине она оказалась там. Однако уточняли, что Юлия Началова находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких.
16 марта утром отец певицы рассказал, что ей сделали операцию на ноге.
Юлия Началова получила популярность среди россиян еще в детском возрасте, выиграв в 1992 году конкурс «Утренняя звезда». Последний ее клип под названием «Я выбираю» вышел на свет в прошлом году.
Кроме шоу-бизнеса, она работала в телевидении. В 2019 году она стала одной из наставников в музыкальной программе «Один в один».
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