Скончалась певица Юлия Началова в возрасте 38 лет

До этого певица несколько дней находилась в больнице. Официально не сообщалось, по какой причине она оказалась там. Однако уточняли, что Юлия Началова находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких.

16 марта утром отец певицы рассказал, что ей сделали операцию на ноге.

Юлия Началова получила популярность среди россиян еще в детском возрасте, выиграв в 1992 году конкурс «Утренняя звезда». Последний ее клип под названием «Я выбираю» вышел на свет в прошлом году.