Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах чаще всего вызывают «скорую»

В Министерстве здравоохранения сообщили районы, в которых жители чаще всего обращаются к «скорой помощи». Выяснилось, что чаще всего в республике вызовы поступают в Благоварском районе. За прошлый год показатель вызовов на 1000 взрослого населения здесь достиг 616,5, сообщает ufacitynews.ru.

На втором месте «скорая» Стерлитамакской городской больницы №2 и ЦРБ Аскинского района. Здесь за прошлый год на аналогичное количество взрослого населения приходится 371,4 и 358 вызовов соответственно.

В десятке «популярных» также оказались «скорые» Калтасинского (351,8), Белокатайского (349,7), Чекмагушевского (349,4) Давлекановского (347,5), Хайбуллинского (347,3), Мишкинского (347) и Зианчуринского (343,4) районов.