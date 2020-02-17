Фото: pxhere.com
В России Telegram-каналы за сутки лишились 7 миллионов подписчиков
17 февраля, 21:32Общество
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В Telegram состоялась очередная масштабная чистка от неактивных и ботовых аккаунтов. Таким образом, отечественные каналы потеряли примерно семь миллионов подписчиков.
Об этом сообщает ФедералПресс. Число «уникальных» ликвидированных аккаунтов измеряется десятками тысяч.
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