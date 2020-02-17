В Октябрьском районе Уфы назначен новый прокурор
17 февраля, 15:57ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Им стал бывший прокурор Ленинского района столицы.
Сегодня, 17 февраля, стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказ о назначении на должность прокурора Октябрьского района Уфы Рустама Зубаирова, которая до этого являлся прокурором Ленинского района столицы республики.
Напомним, прежний прокурор Октябрьского района Уфы - 40-летний Сергей Воронов в июле прошлого года был назначен прокурором города.
Известно, что Рустаму Зубаирову 45 лет, он – уроженец села Толбазы Аургазинского района Башкирии. В прокуратуре работает с 1997 года, работал в Аургазинском, Благоварском районах республики и в Уфе. Имеет почетные награды.
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