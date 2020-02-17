В Октябрьском районе Уфы назначен новый прокурор

Сегодня, 17 февраля, стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказ о назначении на должность прокурора Октябрьского района Уфы Рустама Зубаирова, которая до этого являлся прокурором Ленинского района столицы республики.

Напомним, прежний прокурор Октябрьского района Уфы - 40-летний Сергей Воронов в июле прошлого года был назначен прокурором города.