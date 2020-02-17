«Аптраган!»: в новом ресторане «Башкортостан» не нашлось ни одного башкирского блюда

На открытие были приглашены множество почетных гостей из республики и столицы, включая ведущих артистов, политиков, общественных деятелей, крупных предпринимателей меценатов. Ресторан с большой гордостью презентовал лично глава региона Радий Хабиров.

Фото: glvarb.ru/

«Для нас это не рядовое мероприятие. Важность этого события в том, что впервые в истории в Москве открылся ресторан, который называется „Башкортостан“. Мы делаем это для того, чтобы заявить о себе, сказать, что мы динамично развиваемся, что наша республика устремлена вперёд, в XXI век. Кроме того, в Москве очень много наших земляков, людей, которые состоялись здесь профессионально. Много студентов, молодёжи. Они являются частью нашего народа, нашей республики. И мы подумали создать в Москве вот такой уголок нашей родной земли, где можно послушать родную музыку, пообщаться со своими товарищами, земляками, отведать башкирскую кухню», — признался Радий Хабиров.

Примечательно, что если взглянуть на официальный сайт ресторана, он все еще носит по-прежнему старое название — «Киноплов». На фото вместо людей, прославивших нашу республику, можно увидеть мировых знаменитостей — актера Юэна Макгрегора или режиссера, сценариста Квентина Тарантино. Разумеется, в их таланте никто не сомневается, но какую роль они сыграли для нашей республики?

Более того, если обратить свое внимание на меню, можно сделать довольно неприятное открытие — в ресторане «Башкортостан» не нашлось места ни одному башкирскому национальному блюду. Вместо этого гостей ждут грузинская, узбекская, европейская кухни.

Зато в «Башкортостане» большое количество выбора шашлыка — например, шашлык из печени по-хивински за 450 рублей, шашлык из баранины на ребрышках за ту же сумму, овощной шашлык за 550 рублей и так далее. В «Башкортостане» можно полакомиться и хачапури — по менгрельски и аджарски, а также шурпой, лагманом, мампаром и кукси. Пожалуй, единственное исключение — гости могут отведать чак-чак на десерт и выпить татарский чай. Нет, кстати, здесь и минеральной воды, сделанной в Башкирии. Вместо нее — «Боржоми», «Эвиан», «Сан Пелегрино» и т. д.

Средний чек в ресторане "Башкортостан" - от 700 до 1500 рублей.

Некоторые посетители также отметили, что часть интерьера скорее похожа на «узбекские национальные мотивы», а не на башкирские:

«Раз ресторан носит название Башкирская кухня, то, по идее, должны быть башкирские блюда. Что у вас есть в меню из башкирского?»

«Почему в интерьере ресторана нет абсолютно ничего башкирского, а стоят узбекские фигуры?! Узбекские халаты, ужасное оформление. Почему устраиваете профанацию башкирской темы? Позор!»

«Действительно, а почему в меню только узбекские блюда? Распиарено повсюду об открытии ресторана с башкирской кухней, а из башкирской кухни только максимум шурпа, и то, наверняка, по узбекскому рецепту…», — таковы первые отзывы посетителей ресторана.