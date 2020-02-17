В Башкирии начал действовать запрет на продажу снюса несовершеннолетним

По словам председателя Госсобрания-Курултая РБ Константина Толкачева, сумма штрафов для тех, кто реализовал несовершеннолетним любое никотиносодержащее бестабачное изделие или устройство, имитирующее курение табака (кальяны, электронные сигареты, курительные и нюхательные средства), составляет 3-4 тыс. руб. для граждан, 30-40 тыс. руб. для должностных лиц, 150-200 тыс. руб. для юрлиц. За повторное нарушение штрафы вырастают до 4-5 тыс. руб., 40-50 тыс. руб. и 200-250 тысяч для юридических лиц соответственно.

Не исключено, что опыт республики в плане реализации этих законодательных инициатив могут применить и на федеральном уровне.

Напомним, инициатива о запрете этого вещества начала активно обсуждаться после того, как несколько детей в республике получили серьезное отравление после употребления снюса. Позже глава региона Радий Хабиров заявил, что продажа снюса неприемлема (а по факту продажи нужно возбуждать уголовные дела), и принял решение организовать рейды по нелегальному производству этой продукции. рейды выявили, что точки продаж на тот момент никуда не исчезли и свободно реализуют эту продукцию.