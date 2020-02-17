В Башкирии на охрану 69 объектов налоговой службы потратят 5 млн рублей

Соответствующая заявка уже размещена на портале госзакупок. Будущий подрядчик должен будет обеспечить безопасность товарно-материальным ценностям, проследить за соблюдением противопожарных норм и проконтролировать антитеррористическую безопасность.

Контракт, согласно сведениям, будет действовать до конца 2021 года. Заявки на конкурс будут приняты до 18 февраля 2020.