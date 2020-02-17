В Башкирии на охрану 69 объектов налоговой службы потратят 5 млн рублей
17 февраля, 08:39ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Управление налоговой службы республики намерено потратить на охрану своих объектов 4,8 млн рублей.
Соответствующая заявка уже размещена на портале госзакупок. Будущий подрядчик должен будет обеспечить безопасность товарно-материальным ценностям, проследить за соблюдением противопожарных норм и проконтролировать антитеррористическую безопасность.
Контракт, согласно сведениям, будет действовать до конца 2021 года. Заявки на конкурс будут приняты до 18 февраля 2020.
Ранее мы писали о том, что налоговая служба Башкирии потратит на услуги водителей 100 млн рублей.
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