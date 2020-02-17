В Башкирии из-за перехода на новую систему отопления изменят стандарты коммуналки

Пока речь идет об изменениях до второго полугодия 2020 года. Связано это с переходом на новую систему отопления, сообщается на сайте правительства региона.

При этом четко разделены платы для собственников помещения в домах выше и ниже шести этажей. Все сведения по городам и районам опубликованы на сайте правовой информации.

Например, в Уфе для собственников помещений более шести этажей стандарты установлены следующие:

- для одиноких граждан – 4 607,31 рубля в отопительный период и 2 557,88 рубля в межотопительный период; - для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 368,71 и 2 064,53 рубля соответственно; - для одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек – 3 039,25 и 1 921 рубль.

В Сибае в многоэтажном доме:

- для одиноких граждан – 5 485,54 рубля в отопительный период и 2 886,77 рубля в межотопительный период; - для одного члена семьи, состоящей из двух человек – 3 922,22 и 2 268,46 рубля соответственно; - для одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек – 3 511,57 и 2 094,06 рубля.

Напомним, тема перерасчета отопления стала одной из самых обсуждаемых за последнее время.