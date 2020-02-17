В Башкирии хотят связать железной дорогой Уфу и Агидель через Благовещенск и Бирск

Строительство железнодорожной ветки Уфа-Агидель через Благовещенск и Бирск — лишь часть планов по развитию ж/д инфраструктуры республики. Также предполагается модернизировать пути на участке южного обхода Уфы и завершить реконструкцию ж/д вокзала в столице региона (предположительно реконструкция закончится в 2021 году).

Согласно планам, новая ветка свяжет три речных порта — Уфу, Бирск и Агидель. Таким образом станет возможно снимать грузы с железнодорожного транспорта и отправлять его внутренним водным транспортом, развивая порт в Агидели. По словам Тимура Мухаметьянова, это строительство позволит оптимизировать грузовые потоки и снизит стоимость транспортных услуг для бизнеса. Также эта ветка обеспечит развитие предприятий ТЭК, лесопромышленного комплекса, производства строительных материалов не только в Агидели, но и Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Краснокамском, Калтасинском районах Башкирии.

Проект находится на стадии согласования, его планируется реализовать на условиях софинансирования, уже готова дорожная карта и техзадание на проектирование. Соглашение по данной железнодорожной ветке планируется подписать в сентябре текущего года.