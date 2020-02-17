Школьница из Башкирии пожаловалась на горячую линию детскому омбудсмену в Москву
Об этой истории рассказала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.
Сегодня, 17 февраля, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала о ситуации, разбираться в которой пришлось в последнее время ей с коллегами.
На горячую линию детскому омбудсмену при президента РФ Анне Кузнецовой поступила жалоба от юной уфимки, которая попросила привлечь к ответственности своих родителей.
По словам девочки, тот факт. Что родители отнимают у нее мобильник после 23.00, заставляют вместе прогуливаться вечером на свежем воздухе, а также готовиться к экзаменам, является ничем иным, как жестоким обращением с ребенком.
Милана Скоробогатова по заданию из Москвы пообщалась сначала с девочкой по телефону, а потом пригласила ее вместе с родителями и педагогами на личную встречу.
По ее словам, в итоге получился доверительный разговор с ребенком и мамой, дальше с ними будет работать психологи, которые помогут решить возникшую в семье проблему. Школьный учителя также готовы им помочь.
В конце своего поста Милана Скоробогатова напомнила своим подписчикам номер Всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122, по которому можно позвонить и получить консультацию по поводу проблемных ситуаций.