Школьница из Башкирии пожаловалась на горячую линию детскому омбудсмену в Москву

Сегодня, 17 февраля, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала о ситуации, разбираться в которой пришлось в последнее время ей с коллегами.

На горячую линию детскому омбудсмену при президента РФ Анне Кузнецовой поступила жалоба от юной уфимки, которая попросила привлечь к ответственности своих родителей.

По словам девочки, тот факт. Что родители отнимают у нее мобильник после 23.00, заставляют вместе прогуливаться вечером на свежем воздухе, а также готовиться к экзаменам, является ничем иным, как жестоким обращением с ребенком.

Милана Скоробогатова по заданию из Москвы пообщалась сначала с девочкой по телефону, а потом пригласила ее вместе с родителями и педагогами на личную встречу.

По ее словам, в итоге получился доверительный разговор с ребенком и мамой, дальше с ними будет работать психологи, которые помогут решить возникшую в семье проблему. Школьный учителя также готовы им помочь.