«Россети» продолжают активно внедрять единый бренд электросетей

После АО «Тюменьэнерго» эта структура стала вторым подразделением группы, которое вошло в единый бренд с региональной привязкой, сообщила газета «Новые известия».

Некоторое время назад идею объединить все структурные подразделения энергохолдинга под эгидой одного бренда предложил глава компании Павел Ливинский. По его словам, благодаря переходу к единой бренд-архитектуре получится дополнительно увеличить эффективность управления предприятиями компании в 80 российских регионах.

Такие результаты будут достигаться в виду укрепления связей между структурами группы, а также повышения узнаваемости ее бренда. Кроме того, это позволит наладить контакты между компанией и клиентами холдинга.

Заместитель министра энергетики Антон Инюцын отметил, что российский лидер Владимир Путин одобрительно высказался о целевой модели управления электросетями.

Министр рассказал, что генеральный план этого проекта подразумевает не только формирование единых центров координации работы электросетей, но и создание цифровых районов, консолидацию активов и реализацию программ для городского освещения.

Он отметил, что эти условия позволяют интегрировать единый бренд на все предприятия корпорации, что благоприятно скажется и на продуктивности компании «Россети Юг».