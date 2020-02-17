«Мы будем протестовать»: в Уфе движение «Стоп БашРТС» объявило войну росту цен

Об этом сообщил правозащитник, коммунист Альберт Рахматуллин, который вместе со своими соратниками – общественницей Дианой Демидовой, активистом Иваном Апаевым, а также действующим депутатом Госсобрания Башкирии Дмитрием Чувилиным, вошли в президиум нового общественного движения города.

На мероприятие, которое состоялось в выходной день, пришло около 250 человек. Каждый из них выразил недовольство резким и практически необъяснимым ростом цен на отопление. Целью движения «Стоп БашРТС», как нетрудно догадаться из названия, стало требование полной отмены и возврата всех повышенных начислений с начала 2020 года. Кроме того, участники собрания также потребовали не допустить дальнейшего роста цен на ЖКХ, а также выразили желание обратиться с этими требованиями к главе республики, страны, а также в прокуратуру.

В достижении целей, по словам Альберта Рахматуллина, активистам помогут протестные акции.

«Добиваться этого мы будем с помощью протестных акций, встреч с депутатами и чиновниками, проведения круглых столов, сбора подписей под обращениями и петициями, а также другими активными действиями.

На собрании было много эмоциональных выступлений жителей, было видно, что проблема с ЖКХ уже достигла точки кипения и ее срочно необходимо решать. И если надзорные и правоохранительные органы ничего не решают, то значит, у народа есть право взять инициативу в свои руки и навести порядок в этой системе. И кто говорил, что уфимцы пассивны? Зал, рассчитанный на 250 человек, был полон под завязку!

Было много СМИ, в том числе БСТ и ЮТВ. Поддержать создание нашего движения пришел единственный из депутатов Госсобрания-Курултая РБ Дмитрий Чувилин. Хочу выразить огромную благодарность моим друзьям и соратникам в организации собрания. Первый блин не вышел комом. Работаем дальше!», - так высказался о прошедшем мероприятии сам Альберт Рахматуллин.

Напомним, ранее министр ЖКХ Башкирии объяснил причины высокой платы за тепло. Как оказалось, к завышенной плате привели ряд нарушений. По полученным данным, проверка Госжилнадзора выявила 98 нарушений в содержании и эксплуатации домов, а также 66 нарушений в работе общедомовых приборов учета.

На одном из оперативных совещаний в правительстве министр ЖКХ Борис Беляев лично пообещал вернуть 70 млн рублей жителям в связи с перерасчетом БашРТС.

А на заседании в Курултае республики депутаты обвинили министерство ЖКХ и его чиновников в отсутствии контроля над ситуацией с отоплением.