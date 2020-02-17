Кому выгодно перекрестное субсидирование цен на электроэнергию?

В 90-е годы власти России ввели перекрестное субсидирование — таким образом государство хотело сократить тарифную нагрузку на потребителей и обязать бизнес оплачивать часть электроэнергии, потребляемой людьми. Эксперты по-разному оценивают объем перекрестного субсидирования — в среднем он равен 324 миллиардам рублей в год. Об этом сообщают «Новые известия».

Дело в том, что нагрузка на бизнес распределена неравномерно. Есть три категории потребителей: низкого, среднего и высокого напряжения. Первые две получают электричество из распределительных сетей, а последние — из магистральных. В результате тарифной разницы весь объем перекрестного субсидирования вынуждены «тянуть» потребители низкого и среднего напряжения — малый и средний бизнес. Что касается больших корпораций, относящихся к последней категории потребителей, то на них ложится меньшая нагрузка.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, проблема перекрестного субсидирования относится к глобальным, однако ее до сих пор никто не начал решать. Так как у правительства нет политической воли, то проблема постоянно откладывается. Если раньше перекрестное субсидирование составляло 50 миллиардов рублей, то сейчас оно увеличилось в шесть раз до 300 миллиардов рублей, подчеркнул Пикин.

Чтобы решить эту проблему, Министерство энергетики предложило проект справедливого распределения нагрузки перекрестного субсидирования. Если инициатива будет реализована, то уже с 2021 года тариф на передачу энергии по магистральным сетям повысится, а затраты на получение электричества малым и средним бизнесом через распределительные сети снизятся.

Директор Департамента по связям с органами власти Ассоциации НП ТСО Наталья Готова заявила, что, когда пришло новое правительство, крупный бизнес увеличил информационное давление на общество, чтобы убедить всех в отсутствии необходимости проведения дифференциации тарифов, однако это уже давно пора сделать. В последние годы малый и средний бизнес берет на себя всю социальную нагрузку за тарифы. Благодаря дифференциации тарифов ФСК перераспределит перекрестное субсидирование таким образом, что часть нагрузки ляжет на корпорации, которые долгое время освобождались от этих затрат. Если это будет реализовано, то тарифы для МСБ могут упасть до 6–7% к 2023 году, отметила Наталья Готова.