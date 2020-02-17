Фиалки, пчёлы, мотоцикл

Однако с посылками все обстоит совсем наоборот. Их становится всё больше, так как люди вовсю пользуются широкими возможностями электронной коммерции, пишет kp.ru.

«Почта России» не упускает эту тенденцию, преумножая свои мощности в сфере логистики. Однако почтовым работникам приходится не только наращивать объемы перевозок более-менее стандартных посылок, но и сталкиваться с весьма необычными отправлениями.

В самом конце января в одно из почтовых отделений Ярославля пришла интересная посылка. Классическими отправлениями считаются те, у которых длина одной из плоскостей до 50 см, ограничение для негабаритных посылок – уже 90 см и 20 кг веса. А в этот раз по почте был доставлен… мотоцикл «Эндуро» весом в 180 кг. Получателем стал местный житель, заказавший «японца» в магазине Владивостока, много лет сотрудничающим с почтовым оператором. Пересылка «двухколесного друга» заняла всего две недели и обошлась ярославцу в 13 тысяч рублей.

Работники почты нередко сталкиваются с необычными отправлениями. Так, в преддверии Нового 2020 года в Великий Устюг полетела огромная открытка Деду Морозу. Отправителями послания размером 3Х2 метра и весом около 30 кг стали юные петербургские художники. Поздравление преодолело более тысячи километров: вначале попало в автоматизированный сортировочный центр Санкт-Петербурга, затем -– в аналогичный центр Вологодской области и было получено сказочным адресатом в срок. К слову, все знают: для быстрой доставки необходимо верно указать адрес с индексом. Но даже если ошибиться, это исправит система видеокодирования автоматизированного центра. А когда получатель такой уникальный, как Дед Мороз, достаточно просто написать на конверте его имя, на сортировке разберутся.

Письма и посылки, которые пересылает «Почта России» удивляют не только габаритами. Многим запомнилось, как в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы» главные герои, таджикские гастарбайтеры, прибывали в столицу в посылочном ящике. Так они решили сэкономить на билетах. К счастью, такое случается только в кино, а живой человек может влезть в почтовую коробку лишь ради розыгрыша. Скажем, именно так, под видом телевизора, появился в жизни знаменитой Алисы Селезневой – «в миру» актрисы Натальи Гусевой, ее будущий муж. Но с «живыми» посылками почтальоны сталкиваются часто. Это могут быть растения, например, одна из пострадавших в бесланском теракте, продает фиалки, которые выращивает, именно по почте. Другие отправители «упаковывают» в посылки насекомых.

Фото: Архив "КП"

Не так давно из Майкопа в Москву были доставлены пчелы – и не в привычной бандероли, а экспресс-отправлением. Жужжащий груз поместили в специальную коробку, разделенную на мелкие ячейки и с зарешеченным «окошком» для притока воздуха. Она была надписана: «Осторожно. Живые пчелы. Не переворачивать, на солнце не держать». Водитель-курьер позаботился и о пчелином комфорте: насекомые путешествовали в кабине почтового автомобиля на переднем сидении. Перевозка семи пчеломаток заняла всего три дня, а залогом успеха стало правильное оформление EMS отправления.