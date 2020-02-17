Дошкольные сертификаты будут введены ещё в нескольких городах и районах Башкирии

Сегодня, 17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин рассказал о промежуточных итогах пилотного проекта по использованию дошкольных сертификатов в Стерлитамаке.

Напомним, данный проект был запущен для того, чтобы решить вопрос обеспечения детскими садами, касается он детей до трех лет. В январе прошлого года в Стерлитамаке дошкольными учреждениями не было обеспечено около 85% малышей младше трех лет.

В ноябре стартовал пилотный проект с дошкольными сертификатами, смысл которого заключается в том, чтобы семьям, не сумевшим устроить ребенка в муниципальный садик, выдавался сертификат на сумму, сопоставимую со стоимостью месячного пребывания ребенка в государственном садике. Этот сертификат дает право устроить ребенка в частный детский сад. Его стоимость 6000, из которых 5700 дает региональный бюджет и 300 рублей - муниципальный.

Несмотря на первоначальные опасения, проект в Стерлитамаке прижился. 200 дошкольных сертификатов, которые были подготовлены для населения, были распространены очень быстро.Таким образом 95% стерлитамакских детей в возрасте до 3 лет из актуальной очереди в садик удалось пристроить в частные ясли и детсады. К проекту присоединились уже четыре частных дошкольных учреждения и еще два также изъявили желание это сделать.

По словам докладчика, решение проблемы нехватки детских садов при помощи дошкольных сертификатов гораздо эффективнее и экономичнее строительства нового детсада, которое обойдется, как минимум в 200 млн рублей. Сертификаты же помогут обеспечить нуждающихся местами в яслях и садиках примерно за 14,4 млн рублей в год (применительно к Стерлитамаку) и вдобавок поддержать малый бизнес.

При этом, как отметил Ильдар Мавлетбердин, для частных детских садов такое сотрудничество тоже вполне выгодно.

Итоги эксперимента будут подведены в мае. А уже с нового учебного года число его участников расширится, точно известно, что присоединится Уфа и, возможно, Иглинский район.