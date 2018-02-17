В Башкирии незаконно уволенному преподавателю вернули должность за два часа
Сегодня, 13:27ОбществоТатьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По судебному решению за ситуацией проследили приставы.
В Зилаирском районе Башкирии конфликтная ситуация с увольнением преподавателя Детской школы искусств была решена в законном русле.
Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП, уволенный мужчина обратился в суд с требованием восстановить его в прежней должности. Суд вынес решение в его пользу.
Получив постановление суда, судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, известив об этом бывшего работодателя организации и вручив ему предупреждение о грозящей руководителю уголовной ответственности в случае невыполнения решения суда.
После этого буквально в течение двух часов работодателем был издан приказ о восстановлении гражданина в прежней должности, о чем в его трудовой книжке сделана соответствующая запись.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей