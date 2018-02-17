В Башкирии незаконно уволенному преподавателю вернули должность за два часа

По судебному решению за ситуацией проследили приставы.

В Зилаирском районе Башкирии конфликтная ситуация с увольнением преподавателя Детской школы искусств была решена в законном русле.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП, уволенный мужчина обратился в суд с требованием восстановить его в прежней должности. Суд вынес решение в его пользу.

Получив постановление суда, судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, известив об этом бывшего работодателя организации и вручив ему предупреждение о грозящей руководителю уголовной ответственности в случае невыполнения решения суда.