Уфимцев попросили помочь сдачей крови для молодой роженицы

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Молодая женщина Эльвира Белоусова находится в тяжелом состоянии после сложно операции.
В соцсетях появилось обращение родственников Эльвиры, нуждающейся в срочном переливании крови.
В данный момент молодая мама находится в реанимации Республиканской клинической больницы.
По сообщению близких пациентки, ей на днях сделали кесарево сечение, в результате которого произошла большая потеря крови.
Эльвира сейчас лежит в больнице в бессознательном состоянии. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Всех, кто готов помочь молодой маме, просят прийти на станцию переливания крови по адресу: Уфа, ул. Батырская, 41/1 с паспортом. В регистратуре нужно будет предупредить, что кровь сдается для Белоусовой Эльвиры Зикафовны.
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