Уфимцев попросили помочь сдачей крови для молодой роженицы

Молодая женщина Эльвира Белоусова находится в тяжелом состоянии после сложно операции.

В соцсетях появилось обращение родственников Эльвиры, нуждающейся в срочном переливании крови.

В данный момент молодая мама находится в реанимации Республиканской клинической больницы.

По сообщению близких пациентки, ей на днях сделали кесарево сечение, в результате которого произошла большая потеря крови.

Эльвира сейчас лежит в больнице в бессознательном состоянии. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.