Погода 17 февраля: слабый снег, мороз и солнце

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В некоторых районах столбик термометра опустится до минус 27 градусов.
Сегодня, 17 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны слабые осадки в виде снега.
Температура воздуха утром составит от минус 12 до минус 17 градусов мороза, а в юго-восточных районах республики столбик термометра опустится до минус 27 градусов.
Днем воздух прогреется до минус 10 градусов.
В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
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