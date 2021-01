В Уфе жители домов на улице Нуреева жалуются на заваленные снегом дороги

Улицу, которая прославилась «расползающимся» тротуаром, продолжают сотрясать скандалы

В Уфе жители домов по улицам Рудольфа Нуреева и архитектора Рехмукова, а также бульвара Давлеткильдеева уже не первый раз сталкиваются с проблемой доступа к своим домам. Если раньше она касалась качества исполнения работ дорожными службами, то с приходом зимы проблему создают службы коммунальные. По словам местных жителей, к уборке снега коммунальщики подходя либо «формально», либо не убирают его совсем. Улицы Рудольфа Нуреева и архитектора Рехмукова, а также бульвар Давлеткильдеева находятся в новом микрорайоне Уфы «Планета» рядом с одноименным торговым центром. Проблемы жильцов домов на этих улицах начались практически с самого начала их проживания здесь. Так, например, после сдачи нескольких домов по улице Нуреева их жильцы были вынуждены почти год добираться до своего жилья без уличного освещения по бездорожью. Photo: UTV — Если летом и зимой это было некомфортно, но сравнительно несложно, то весной и осенью дорога домой была хуже, чем в сельских, самых отдаленных, уголках нашей республики. Отказывались ездить даже таксисты. И это практически в центре Уфы — столице Башкирии!вспоминает местная жительница Екатерина. К лету 2020 года дорога и тротуар все же появились, однако на этом проблемы местных жителей не закончились. Выезды из дворов сделали под крутым уклоном, а тротуар вскоре начал трескаться и «пошел войной». Как позднее оказалось, застройщики занизили так называемую «высотную отметку», из-за чего разница высоты проектов дворов и проекта дороги составила 1,5 метра. Photo: UTV — Неужели при планировании дороги никто не выезжал на место? Это ведь не 15 сантиметров, а 1,5 метра. Пройдитесь по Нуреева, короткая улица, тут все невооруженным глазом видно,рассказывает местный житель Игорь. Особое негодование вызывает съезд во двор возле дома 14 по улице Нуреева, которым пользуются жители сразу нескольких домов. По их словам, в мороз не каждому автомобилю удается выехать из-за резкого подъема. Photo: UTV — Удивительно, как здесь еще никто не поскользнулся и ничего себе не сломал. Пенсионерки без посторонней помощи взобраться не могут на тротуар,продолжает Игорь. Photo: Mkset.ru Тогда чиновники пообещали устранить недочеты. Местные жители вспоминают, как рабочие в один день полностью разобрали тротуар, и жители были вынуждены несколько недель ходить по голому щебню. Лишь в октябре накануне визита «высоких гостей», собиравшихся «принимать объект», ночью приехала техника и выложила новый асфальт. Photo: Mkset.ru — Я очень хорошо помню ту ночь. Уже после полуночи мы проснулись от грохота. Прямо у нас под окном ездили самосвалы с горячим асфальтом, грузили все это на тротуар и раскатывали катком. Нормально это, как вы считаете?спрашивает Руфина, жительница дома по улице Нуреева. К слову, крутой съезд возле дома 14 по улице Нуреева не исправили до сих пор. С приходом зимы проблем местным жителям теперь добавляет работа коммунальных служб. Они поделились фотографиями тротуара, который, по словам жителей, убирался от снега в этом сезоне всего один раз. Photo: Mkset.ru — Уму непостижимо, почему нас так не любят городские власти. Тротуар шириной, наверное, метра четыре из-за снега сузился настолько, что три человека уже не разойдутся. И это, я вам скажу, после того, как один раз тут проехались трактором,ругаются пожилые уфимки Венера и Зайтуна. Не легче и автомобилистам. На фотографиях видно, что целая полоса проезжей части засыпана снегом. Photo: Mkset.ru — Проезжую часть практически не чистят, а если проезжает трактор, то он просто откидывает снег в сторону, закрывая им припаркованные автомобили. Учитывая, что снег убирается нерегулярно, многие после такой уборки не могут выехать,негодует автовладелец Роман. Photo: Mkset.ru По словам местных жителей, сегодня, 17 января, коммунальные службы не появились на улице Нуреева ни разу. — Своим вниманием коммунальщики нас не балуют. Мы словно на окраине живем, словно, про нас просто забыли,подытоживает Екатерина. Mkset направил запрос в пресс-службу администрации города Уфы с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию.

