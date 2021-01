В Уфе количество пассажиров электричек увеличилось из-за ремонта развязки на З.Валиди

Такие данные озвучили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании

С 8 января, когда была перекрыта развязка на улице Заки Валиди, пассажиропоток на электричках в пределах Уфы увеличился на 5-7%. Такие данные озвучили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании (БППК). С понедельника, 18 января, на станции «Дема» компания решила открыть дополнительную билетную кассу на дальней (низкой) пассажирской платформе. В БППК обращают внимание, что проезд в электричке может существенно сократить время передвижения, приводя в пример отрезок «Дема — железнодорожный вокзал «Уфа», который можно проехать на электричке за 10-13 минут, а до Черниковки — за 30 минут. В сообщении БППК также говорится, что стоимость проезда в пригородном железнодорожном сообщении в городской черте по состоянию на текущую дату составляет вне зависимости от дальности поездки 22 рубля, а по карте «Алга» — 20 рублей.

