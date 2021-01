Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Башкирии скончался еще один пациент от коронавируса. Общее число погибших от вируса в республике составило 165 человек. В региональном минздраве пока не подтвердили эту информацию. Ранее Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией были озвучены данные по заболевшим и выздоровевшим за минувшие сутки. Количество инфицированных снова превысило 160 человек.

