В Уфе возбудили дело против чиновника, обманом оформившего землю на свою родню

В Уфе прокуратура по итогам проверки передала в следственные органы материалы на бывшего чиновника администрации Кировского района, который подозревается в мошенничестве и подделке официального документа. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как следует из материалов дела, начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района Уфы в октябре 2016 года подделал распоряжение Искинского сельсовета о выделении для его родственницы земельных участков общей площадью 7,5 тысяч кв. метров.

На основании этого документа региональное Управление Росреестра зарегистрировало за женщиной право собственности на земельные участки. Однако факт подделки все-таки стал достоянием гласности и право собственности было аннулировано.

По подсчетам проверяющих, действиями чиновника бюджет муниципалитета понес ущерб на сумму в шесть миллионов рублей.