В Башкирии власти отчитались, что в новогодние каникулы жители стали пить меньше

Об этом заявил Радий Хабиров, отметив, что акция «Стоп суррогат», которую проводили общественники «Народного контроля» и члены партии «Единая Россия», с задачей справились. С ним также согласились чиновники Госкомторговли республики.

По словам народных контролеров, которые провели более 400 рейдов, за все новогодние каникулы было зафиксировано 1086 обращений, которые сообщали о незаконных продажах алкоголя в дни его запрета.

Одну из нелегальных точек продаж нашли даже в центре города по ул. Революционной: в павильоне продавали снюс, табак, алкоголь.

Другие коммерсанты, в обход закона, торговали водкой, самогоном, фанфуриками. При этом некоторым из позвонивших, как и обещали ранее власти, выплатили от 2-х до восьми тысяч рублей.

Напомним, что за прошлый год удалось ликвидировать восемь подпольных цехов нелегального алкоголя, изъять более 70 тысяч литров суррогатного спиртного.

Радий Хабиров выразил уверенность, что благодаря всем мерам в республике от отравления алкоголем погибло на 70 процентов меньше людей. Глава республики отметил, что и «эти показатели нужно повысить».

«Надо не снижать темпы работы. Надо делать так, чтобы заниматься таким бизнесом было неэффективно, невыгодно. Будем обеспечивать всем нашим народным дружинникам правовую защиту в будущем», — пояснил глава республики.

Ранее глава Башкирии назвал дни, когда сохранится «сухой закон».

Напомним, ограничения во время новогодних каникул были введены по инициативе Хабирова 3,4,5 и 6 января. 3 января продажу запретили полностью, а 4,5,6 — частично. Днями, когда в Башкирии сохранится «сухой закон» останутся дни проведения сабантуев, День молодежи, День знаний.