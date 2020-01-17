В Башкирии стали меньше не только пить, но и умирать

Всего, по словам Забелина, общая смертность в Башкирии снизилась на 12 процентов, занимая в соответствующем рейтинге таким образом 11-е место по стране.

Меньше, по словам Забелина, стало смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (на 5,3 процента – 22-е место по стране), новообразований (на 3,5 процентов – 18-е место).

Одной из главных причин достижения таких показателей в минздраве назвали финансовое обеспечение: на здравоохранение в республике в целом было направлено 74 миллиарда рублей. А в нынешнем, 2020 году, планируется выделить до 81,6 миллиарда рублей – 5,6 из которых будут из бюджета федерального.

На оснащение необходимыми лекарствами будет потрачено на 600 миллионов рублей больше, чем в прошлом году – три миллиарда рублей, заявили в минздраве.