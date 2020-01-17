«Тяжело»: глава Башкирии назвал форму хоккеистов доспехами и вышел на лед

Руководитель региона выложил в социальной сети на своей персональной странице очередной жизнеутверждающий пост.

В этот раз на странице Радия Хабирова красуются его фотографии, где глава республики с хоккейной клюшкой и и в форме хоккейной команды «Салават Юлаев». Глава Башкирии отметил, что вышел на лед не просто сфотографироваться, но и сыграть. Слово свое он сдержал, что заметно по характерным признакам на фото.