«Тяжело»: глава Башкирии назвал форму хоккеистов доспехами и вышел на лед
17 января, 10:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Страница Радия Хабирова Вконтакте
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Радий Хабиров заявил, что раньше давал обещание сыграть в хоккей.
Руководитель региона выложил в социальной сети на своей персональной странице очередной жизнеутверждающий пост.
В этот раз на странице Радия Хабирова красуются его фотографии, где глава республики с хоккейной клюшкой и и в форме хоккейной команды «Салават Юлаев». Глава Башкирии отметил, что вышел на лед не просто сфотографироваться, но и сыграть. Слово свое он сдержал, что заметно по характерным признакам на фото.
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«Обещания надо выполнять. Год назад я нашим парням из СЮ пообещал начать играть в хоккей, если они выйдут в финал конференции. Они слово тогда сдержали. Ну и вот, сегодня первый раз в жизни, надел коньки, доспехи хоккеиста и вышел на лёд. Тяжело, но я упорный, научусь)))...», – прокомментировал он.
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