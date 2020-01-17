Снюс с ними: В Башкирии окончательно запретили продажу смеси детям и подросткам

30 января депутаты Курултая республики внесут поправки в закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Башкортостана». В этот день депутаты примут решение, какое именно административное наказание будет грозить предпринимателям за продажу смеси несовершеннолетним.

Известно, что согласно законопроекту, запрет продажи будет распространяться на все бестабачные изделия, которые содержат никотин: жевательные, нюхательные, сосательные, нюхательные.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, только в одной порции смеси никотина больше в 10, а то и в 20 раз, чем в простой сигарете.

Напомним, что ранее в республике были зафиксированы несколько случаев отравления подростков подобными смесями. Дети были доставлены в тяжелом состоянии в больницы.