Роспотребнадзор рекомендует избегать людных мест и носить маски
17 января, 22:46ОбществоФото: torange.biz
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ. Основная – не посещать людные места без необходимости.
Специалисты советуют отказаться от посещения мест массового скопления людей в период повышенной инфекционной опасности. Если выйти все-таки необходимо, рекомендуется использовать защитную медицинскую маску, пишет RT.
Если маски с собой нет, старайтесь, чтобы между вами и другими людьми сохранялась дистанция хотя бы в 1 метр.
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