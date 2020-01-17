Пропавшую в Новосибирской области школьницу нашли живой

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Десятилетняя девочка, которая пропала в городе Карасук (Новосибирская область) 15 января, нашли живой.
Она была обнаружена в подвале местного общежития, сообщает газета «Известия».
Отыскать пропавшую смог кинолог с собакой. Мужчина увидел в подвале небольшое пространство под настилом. Там и обнаружили девочку.
Отец ребенка, а также медики, вскоре прибыли на место. Отмечается, что школьница была без сознания. Кроме этого, у неё обнаружили признаки истощения.
Пока неизвестно, как девочка попала в подвал.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей