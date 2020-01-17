Пропавшую в Новосибирской области школьницу нашли живой

Она была обнаружена в подвале местного общежития, сообщает газета «Известия».

Отыскать пропавшую смог кинолог с собакой. Мужчина увидел в подвале небольшое пространство под настилом. Там и обнаружили девочку.

Отец ребенка, а также медики, вскоре прибыли на место. Отмечается, что школьница была без сознания. Кроме этого, у неё обнаружили признаки истощения.