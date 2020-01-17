Прокуратура Уфы требует закрыть сайты о продаже поддельных медсправок

Прокуратура Уфы в ходе мониторинга интернета выявила 18 сайтов, предлагающих оформить поддельные медицинские справки различного назначения и содержания. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Так, например, через эти сайты можно было приобрести справки из наркодиспансера без прохождения фактического осмотра у врача и сдачи анализов, чтобы представить их доя поступления на госслужбу или для получения допуска к управлению автотранспортом.