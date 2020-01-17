Прокуратура Уфы требует закрыть сайты о продаже поддельных медсправок
17 января, 16:11ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Речь идет сразу о 18 интернет-ресурсах.
Прокуратура Уфы в ходе мониторинга интернета выявила 18 сайтов, предлагающих оформить поддельные медицинские справки различного назначения и содержания. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Так, например, через эти сайты можно было приобрести справки из наркодиспансера без прохождения фактического осмотра у врача и сдачи анализов, чтобы представить их доя поступления на госслужбу или для получения допуска к управлению автотранспортом.
Прокуратура направила в суд три административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению и запрете доступа к данным ресурсам.
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