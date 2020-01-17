Под Уфой тракторист устроил аварию и оставил без газа поселок

Инцидент произошел в поселке Козарез вчера около 20.00. Неизвестный водитель, передвигаясь на тракторе, повредил газопровод. Случайно или нет – еще предстоит выяснить. После случившегося с места происшествия он скрылся. Тем временем без газа остались 68 частных домов в поселке.