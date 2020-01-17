Под Уфой тракторист устроил аварию и оставил без газа поселок
17 января, 10:30ОбществоНадежда ВалитоваФото: ugz_ufa.ru
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Мужчина, осознав содеянное, немедленно скрылся.
Инцидент произошел в поселке Козарез вчера около 20.00. Неизвестный водитель, передвигаясь на тракторе, повредил газопровод. Случайно или нет – еще предстоит выяснить. После случившегося с места происшествия он скрылся. Тем временем без газа остались 68 частных домов в поселке.
Всю ночь в поселке дежурила бригада Управления гражданской защиты населения. А в 04.30 специалистам удалось восстановить полностью газоснабжение во всех домах.
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