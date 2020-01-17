Под Тверью нашли письмо солдата из Германии времен Второй мировой
17 января, 21:33ОбществоФото: pxhere.com
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В Тверской области на чердаке заброшенного дома было обнаружено письмо немецкого солдата, которое он написал в сентябре 1943 года.
Послание нашли в поселке Эммаус, сообщает газета «Известия» 17 ноября.
Отмечается, что письмо было, по всей видимости, адресовано супруге солдата. Выяснилось, что его звали Фриц. Он проживал со своей семьёй в Халлингене. Предполагается, что него было двое детей-школьников.
В своем письме он не сомневался, что до победы над СССР осталось немного. Однако он отмечал в тексте, что сослуживцы не сильно обеспокоены судьбой друг друга.
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