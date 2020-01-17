Минобороны сняло гриф секретности с документов о сражении за Варшаву

Снятие грифа секретности с документов приурочено к 75-летию завершения Второй мировой войны. Об этом информирует RNS.

Представители Минобороны РФ рассказали, что в представленных ими бумагах содержатся данные о Варшавском восстании и захвате советской армией столицы Польши. Там же сообщается о деятельности немцев на польской земле. Отдельно описана помощь, которую оказали советские чины полякам.

Варшавское восстание длилось с августа по октябрь 1944 года. В конце концов, бунт был подавлен. Его лидеры подписали акт о капитуляции. В рассекреченных документах говорится, что СССР поставлял восставшим полякам продукты и оружие. Красная армия даже наносила артиллерийские удары по позициям германских войск.

Ознакомиться с рассекреченными документами о сражении за Варшаву можно на сайте Минобороны РФ.