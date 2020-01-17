Крещение и любовь: как африканец стал алтарником в православном храме в Уфе

Этот улыбчивый темнокожий парень имеет все шансы стать одной из «достопримечательностей» башкирской столицы. Точнее не он один, а вместе с ним и остальные священнослужители и прихожане уфимского храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость – небольшой церкви, которая была заложена в 2012 году на месте разрушенного в советское время кладбищенского Скорбященского храма. Располагается он на улице 50-летия Октября, на территории сквера имени 50-летия Победы, на месте бывшего Ново-Ивановского кладбища.

Некоторых горожан до сих пор смущает такое сочетание названий и зловещих символов в одном месте. Туссе Боломба с историей Уфы и конкретно этого места знаком не настолько, чтобы задумываться о ней. Он говорит, что ему очень светло и радостно бывать в этой церкви. Даже если заглянувшие в храм впервые люди при виде его столбенеют и начинают креститься от неожиданности, Туссе воспринимает такие случаи добродушно, с белозубой улыбкой на лице.

- Мы познакомились с Туссе примерно года три назад, когда я еще служил в кафедральном Соборе, он туда приходил, молился, мы общались. Я запомнил, что он приехал из Конго на учебу в Уфу, учился в Башгосуниверситете, в институте права, - рассказал Медиакорсети настоятель храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость отец Дионисий Ефимов. – Потом мы с ним как-то встретились случайно на улице, разговорились, и я сказал ему, что служу теперь в другом храме. Туссе стал к нам приходить, а потом стал алтарником.

По церковным канонам, в обязанности алтарника входят замена иконы праздника в храме, возжигание лампад в алтаре и на иконостасе, принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана, подготовка кадила и облачения священников, помощь при совершении таинств. В принципе, конечно, алтарник должен еще и читать священные книги и распевать псалмы на богослужении, но в случае с Туссе это не очень выполнимо. Петь он старается, а вот читать пока не может, поскольку говорит по-русски не слишком уверенно.

О себе Туссе рассказывает следующее: родился в Конго, государстве, где присутствуют многие религии. Его семья была православной, и маленького Туссе окрестили еще в младенчестве в одном из православных храмов Александрийской епархии. Повзрослев, Туссе получил возможность ехать учиться за границу. Будучи глубоко верующим человеком, он выбрал православную Россию.

Оказавшись в Уфе, стал посещать церковь, где познакомился с отцом Дионисием, к которому проникся искренним уважением и симпатией. Узнав, что тот стал настоятелем храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, Туссе стал посещать его и даже стал алтарником.

Есть у Туссе мечта – стать священником, он даже написал об этом прошение Владыке Никону. Однако тут возникла проблема. Дело в том, что по правилам, принятым в православной церкви, священником может стать человек, который женился на невинной девушке, а Туссе намерен жениться на уфимке, у которой есть уже ребенок. Таким образом Туссе оказался перед дилеммой – стать священником и расстаться с любимой или остаться с ней, но отказаться от осуществления мечты. Парень выбрал все-таки любимую, и у него как раз не за горами свадьба, которую нужно успеть справить до наступления Великого Поста.