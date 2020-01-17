Крещение и любовь: как африканец стал алтарником в православном храме в Уфе
Уроженец далекой африканской страны Конго Туссе Боломба принял решение навсегда остаться в России, где он встретил свою любовь.
Этот улыбчивый темнокожий парень имеет все шансы стать одной из «достопримечательностей» башкирской столицы. Точнее не он один, а вместе с ним и остальные священнослужители и прихожане уфимского храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость – небольшой церкви, которая была заложена в 2012 году на месте разрушенного в советское время кладбищенского Скорбященского храма. Располагается он на улице 50-летия Октября, на территории сквера имени 50-летия Победы, на месте бывшего Ново-Ивановского кладбища.
Некоторых горожан до сих пор смущает такое сочетание названий и зловещих символов в одном месте. Туссе Боломба с историей Уфы и конкретно этого места знаком не настолько, чтобы задумываться о ней. Он говорит, что ему очень светло и радостно бывать в этой церкви. Даже если заглянувшие в храм впервые люди при виде его столбенеют и начинают креститься от неожиданности, Туссе воспринимает такие случаи добродушно, с белозубой улыбкой на лице.
- Мы познакомились с Туссе примерно года три назад, когда я еще служил в кафедральном Соборе, он туда приходил, молился, мы общались. Я запомнил, что он приехал из Конго на учебу в Уфу, учился в Башгосуниверситете, в институте права, - рассказал Медиакорсети настоятель храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость отец Дионисий Ефимов. – Потом мы с ним как-то встретились случайно на улице, разговорились, и я сказал ему, что служу теперь в другом храме. Туссе стал к нам приходить, а потом стал алтарником.
По церковным канонам, в обязанности алтарника входят замена иконы праздника в храме, возжигание лампад в алтаре и на иконостасе, принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана, подготовка кадила и облачения священников, помощь при совершении таинств. В принципе, конечно, алтарник должен еще и читать священные книги и распевать псалмы на богослужении, но в случае с Туссе это не очень выполнимо. Петь он старается, а вот читать пока не может, поскольку говорит по-русски не слишком уверенно.
О себе Туссе рассказывает следующее: родился в Конго, государстве, где присутствуют многие религии. Его семья была православной, и маленького Туссе окрестили еще в младенчестве в одном из православных храмов Александрийской епархии. Повзрослев, Туссе получил возможность ехать учиться за границу. Будучи глубоко верующим человеком, он выбрал православную Россию.
Оказавшись в Уфе, стал посещать церковь, где познакомился с отцом Дионисием, к которому проникся искренним уважением и симпатией. Узнав, что тот стал настоятелем храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, Туссе стал посещать его и даже стал алтарником.
Есть у Туссе мечта – стать священником, он даже написал об этом прошение Владыке Никону. Однако тут возникла проблема. Дело в том, что по правилам, принятым в православной церкви, священником может стать человек, который женился на невинной девушке, а Туссе намерен жениться на уфимке, у которой есть уже ребенок. Таким образом Туссе оказался перед дилеммой – стать священником и расстаться с любимой или остаться с ней, но отказаться от осуществления мечты. Парень выбрал все-таки любимую, и у него как раз не за горами свадьба, которую нужно успеть справить до наступления Великого Поста.
Что же касается предстоящего 19 января великого православного праздника Крещения, то Туссе, по его словам, обязательно будет его отмечать в церкви, на службе. Но вот окунуться в ледяную прорубь он пока не отваживается. Для уроженца жаркой Африки это нереальное испытание. Хотя в будущем Туссе не исключает, что когда-нибудь станет настолько закаленным, что все же решится на такой физический подвиг во имя Веры. Ведь он намерен остаться жить в России навсегда.