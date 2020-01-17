Банк России лишил лицензии ПФС-Банк

В пятницу, 17 января Центробанк отобрал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» («ПФС-Банк»).
В ЦБ заявили, что оставшийся без лицензии московский банк входит в состав участников системы страхования вкладов. Об этом информирует RNS.
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» ПАО КБ «ПФС-Банк» потерял лицензию из-за нарушения законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, подчеркнули в надзорном органе.
В ЦБ добавили, что «ПФС-Банк» не выполнял обязательства по документальному фиксированию операций, которые подлежат обязательному контролю. Также финансовое учреждение не направляло данные о них в надзорный орган.
Помимо этого «ПФС-Банк» проводил непрозрачные операции с наличными деньгами и темные транзитные операции. Банк нарушал федеральные законы, которые регулируют работу банков, и нормативные акты Центробанка.
На первое декабря 2019 года по величине активов «ПФС-Банк» занимал 348-е место в банковской системе РФ.