Аэропорт «Уфа» вводит новые правила въезда на привокзальную площадь
Международный аэропорт «Уфа» продолжает комплексную работу по повышению качества обслуживания пассажиров.
Большое внимание уделяется развитию автопарковочного комплекса, его соответствию активному росту пассажиропотока. Вводятся новые правила парковок, призванные оптимизировать транспортные потоки, обеспечить ритмичность движения в условиях роста нагрузки в часы прилета воздушных судов. Так в декабре 2019 года была организована парковка С5, предназначенная для ожидания рейсов, где стоянка в течение 120 минут является бесплатной, был пересмотрен тариф нахождения в зоне А1 свыше 15 минут. Изменения уже принесли положительный результат: нагрузка на привокзальную площадь снизилась на 20%. Следующий шаг - введение новых правил для повторного въезда в зону А1 и на парковку С5 - позволит сократить нагрузку еще на 30%.
Согласно новым правилам, автомобилисты, как и прежде, смогут бесплатно находиться в зоне А1 в течение 15 минут и на парковке С5 в течение 120 минут, но повторно заехать в эти зоны бесплатно они смогут через 60 минут после выезда. Подобная практика оплаты повторного въезда существует в аэропортах Екатеринбурга, Самары, Саратова, Ростова, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов страны.
- Повторно заезжая на территорию привокзальной площади множество раз, водитель провоцирует заторы и причиняет значительные неудобства добросовестным автомобилистам, которые в результате не могут посадить в авто пассажира, уже ожидающего его приезд. Такая тактика перегружает зону А1, - комментирует начальник службы неавиационной коммерции аэропорта «Уфа» Ильгиз Нуртдинов.
Ограничение на повторный въезд позволит разгрузить подъездные пути к терминалам, повысит комфорт и безопасность пассажиров.
Напомним, что зона А1, расположенная у терминалов, является зоной высадки и посадки пассажиров. Стоянка здесь строго запрещена. Желающие припарковать машину ближе к терминалам могут воспользоваться парковками А2 и А3, что находятся в 50 метрах от аэровокзала. Часовой тариф на них остался прежним - 100 рублей в час.
Как отмечают эксперты информационно-аналитического агентства «АвиаПорт», новые правила и тарифы, вводимые аэропортом «Уфа», приводятся в соответствие с правилами и тарифами в крупных аэропортах Приволжского федерального округа и соседних регионов. Подобные новации вводятся в аэропортах страны с 2016 года и уже подтвердили свою эффективность.