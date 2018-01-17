Вконтакте собрала для благотворительных фондов более двух миллионов рублей

С 25 декабря по 15 января пользователи социальной сети Вконтакте отправили более 100000 благотворительных новогодних подарков. Полученная с подарков сумму 2 млн. 100 тыс. рублей была поровну распределена между тремя организациями – «Наши дети», «Ночлежка» и «Даунсайд Ап».

В прошлом году Вконтакте запустила направление по работе с благотворительными организациями. Социально-ориентированные НКО с верифицированной страницей в Вконтакте могут подать заявки для бесплатного использования инструментами в целях продвижения сообществ.