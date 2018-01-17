В Башкирии суд встал на сторону семьи, выселенную в ветхий дом
Вчера, 18:04ОбществоНаталья Кузнецова
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Нуримановский районный суд вынес решение в пользу семьи из с. Новокулево, которую местные власти заселили в аварийный дом.
Об истории 48-летняя Гузель Галимуллиной из с. Новокулево Нуримановского района, которая осталась без жилья по вине властей, Медиакорсеть писала в октябре прошлого года. Женщину с дочерью и внуками выселили из дома, в котором она прожила 15 лет, и заселили в другой, аварийный. При этом власти ко всему прочему просили отремонтировать здание за свой счет.
В администрации района заявляли, что не считают дом аварийным, однако в суде с позицией чиновников не согласились.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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