Бывший вице-мэр Уфы Никитин: Преступления, в котором меня обвиняют, не было

В Верховном суде Башкирии завершились судебные прения по делу бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина.

Вчера, 16 января, в Верховном суде Башкирии завершились судебные прения по делу бывшего вице-мэра администрации Уфы Владислава Никитина. В апелляционной инстанции он оспаривает решение Октябрьского районного суда, которое было вынесено в июне прошлого года. Суд тогда признал его виновным в «Злоупотреблении должностными полномочиями» и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы.

Суд тогда согласился со следствием в том, что Владислав Никитин, будучи вице-мэром Уфы, незаконно перевел из федеральной собственности в муниципальную участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка, по данным следствия, составляла более 896 млн руб. Затем земельный участок был выставлен на торги, где его приобрела компания ООО «ПИК «Башкиргражданпроект» за 100 млн руб, а в 2012 году права на участок были переданы компании ООО «Завод Промсталь», руководит которым сестра бывшего вице-мэра – Юлия Яковлева.

Владислава Никитина арестовали в зале суда. Общение в Верховном суде с ним осуществляется с помощью видеоконференцсвязи.

Вчера судебная коллегия озвучить свою позицию в прениях первым предоставила Владиславу Никитину. Он заявил, что в действительности преступления, в котором его обвиняют, не было. Бывший вице-мэр отметил, что территориальное управление Росимущества до 2013 года своих прав на территорию аэродрома Забельский не заявляло, «а более того, признавало права на распоряжение этой землей местными властями Уфы».

- Невозможно преступно распорядиться федеральными правами в 2011 году, если первые попытки собственника заявить о них впервые были предприняты только в 2013 году,- сказал Владислав Никитин - Момент предполагаемого преступления оказался раньше момента установления прав, после которого что-то могло быть преступно нарушено.

По словам Владислава Никитина, аэродром в действительности прекратил свою деятельность после того, как летное поле застроили ветераны ДОСААФ и аэроклуба.

- Стройка эта, состоящая из более 100 жилых домов, развернулась после 1999 года и привела к тому, что в 2006 году управление Росавиации по ПФО запретило полеты самолетов на аэродроме Забельский. Именно тогда руководитель ДОСААФ Тангатаров обратился с письмом в администрацию Уфы с просьбой предоставить иной земельный участок для функционирования аэродрома, - объяснил бывший вице-мэр.

Решение о том, что эта территория будет застраиваться, по словам Владислава Никитина, принимал не он, а глава администрации города.

- Материалы дела свидетельствуют о том, что произошло не отчуждение земли, а передача ее в аренду, причем земли, которая навсегда перестала быть аэродромом из-за застройки ее самими авиаторами. Главное, что постановление о передаче земли в аренду принимал не я, а тогдашний глава администрации города Качкаев Павел Рюрикович и позднее Дмитрюк Владимир Ильич, исполнявший в то время обязанности главы администрации города. Постановление же еще о застройке летного поля ветеранами ДОСААФ принималось еще 1999 году главой администрации Уфы Ямалтдиновым Фидусом Аглямовичем. Решение о регистрации муниципальной собственности принято и вовсе без моего участия, - сказал он.

Владислав Никитин отметил, что у него отсутствовали права на принятие решения от имени органа местной власти. Таким образом, он был лишен возможности передавать в аренду землю.

Адвокат Владислава Никитина Юрий Дюпин также обратил внимание суда на то, что Владислав Никитин только подготавливал документы для сделки, но не подписывал их.

- В приговоре звучит, что якобы Никитин на заседании земельной комиссии принял решение о выставлении земельного участка на торги. Я хочу обратить внимание суда на то, что комиссия по землепользованию и застройке действует на основании положения, утвержденного постановлением главы администрации. Согласно пункту 1,3 там говорится, что это вообще орган коллегиальный, который создан с правом совещательного голоса и консультативный при главе администрации. Из этого пункта следует, что решение такое решение о проведении торгов принял не Никитин, а приняла в целом коллегиальная комиссия, а самое главное – чего бы они там не напринимали, это всего лишь консультация и совещание для главы администрации, - сказал Юрий Дюпин.

Второй адвокат Юлай Давлетов, сославшись на показания бывшего руководителя аэродрома ДОСААФ Ильгиза Тангатарова. Свидетель пояснил в суде, что аэродром был непригоден для использования еще в 2000 году из-за застройки, которая там велась. Он также напомнил, что в 2008 году на землях аэродрома совхоз Алексеевский сеял кукурузу и пшеницу.

- Когда же уже начали застройку жилого комплекса «Сосны», то точка возврата была уже пройдена и с 2010 года речь о сохранении аэродрома уже не шла, так как полеты были опасными, - сказал адвокат Давлетов.

Кроме того, по словам адвоката, сам Тангатаров обращался в администрацию с просьбой разрешить ДОСААФ самому застроить оставшуюся территорию аэродрома.

- Он пояснил, что хотел построить там общежитие, либо продать этот участок какому-либо другому субъекту, для того, чтобы ДОСААФ могло получить деньги, - пояснил адвокат.

Юлай Давлетов также отметил, что выставление земельного участка на торги – это была не личная инициатива Владислава Никитина.

- Это была планомерная работа, основы которой были заложены еще в 2006 году, когда были внесены корректировки в генплан развития города. В течение нескольких лет, начиная с 2008 года, были приняты ряд постановлений главы администрации города. Этими документами предусматривалась застройка поселка Некрасово, в том числе спорного земельного участка и к принятию тех постановлений и решений Никитин также не имел никакого отношения, - сказал Юлай Давлетов.

Он также обратил внимание суда на то, что Никитин мог даже не знать о том, что указанный земельный участок находится на землях аэродрома.

- В тех проектах и постановлениях, которые согласовывал Никитин указывались лишь кадастровые номера и площадь земельного участка, с указанием на то, что он находится севернее поселка Некрасово. Аэродром он же не занимает всю территорию поселка Некрасово и прилегающую территорию. Исходя лишь из той информации, которая была в этих проектах и прилагаемых документах, Никитин никак не мог знать, что согласуемый участок находится в границах аэродрома, - сказал Юлай Давлетов.

Игорь Ермолаев сравнил обстоятельства этого уголовного дела с гипотетической ситуацией, когда при отмене одного из судебных актов в связи с его незаконностью к ответственности привлекут помощника судьи, который готовил проект этого судебного акта.

- Никитин также, как этот помощник судьи, не принимавший судебного решения, не принимал и не подписывал муниципальный нормативный акт. У него нет таких полномочий и обязанностей. Он лишь согласовал его проект и визировал его согласование, но даже эти полномочия главы администрации Уфы имели свои важные особенности, которые остались без внимания суда. Должностные обязанности Никитина носили бланкетный характер и не могли исполняться по его инициативе, - сказал адвокат Игорь Ермолаев.

Также адвокат считает, что приговор Октябрьского районного суда нарушает часть Конвенции о правах человека, гарантирующей справедливое судебное разбирательство.

Четвертый адвокат – Людмила Кобалия согласилась со всеми доводами Владислава Никитина и своих коллег. Она, в свою очередь, заявила о множестве процессуальных нарушений, которые были допущены, как и на стадии предварительного следствия, так в ходе разбирательства в Октябрьском суде.

Так, она отметила, что допрос Владислава Никитина проводился тогда, когда он находился в болезненном состоянии, после перенесенного инсульта. По ее словам, во время следственных действий дважды из-за ухудшения состояния Владиславу Никитину вызывали «скорую» в следственный комитет.

- Врачи подтверждали, что действительно у Никитина повышено артериальное давление, повышен сахар в крови. Тем не менее, следственное действие не прерывалось. Я полагаю, что такой порядок проведения следственных действий, по сути, приравнен к пыткам, - отметила Людмила Кобалия.

Адвокат заявила, что следствие принудительно заставляло Никитина знакомиться с материалами уголовного дела, когда он также находился в болезненном состоянии.

Людмила Кобалия также заявила, что следователь во время передачи дела в суд «совершил должностной подлог». Кроме того, по ее словам, с некоторыми материалами дела защита смогла ознакомиться только в суде, а в последующем в одном из томов пропали несколько страниц уголовного дела. После она вновь обратила внимание на то, что суд первой инстанции при вынесении приговора нарушил тайну совещательной комнаты. Также, по словам Кобалии, в суде первой инстанции не изучались вещественные доказательства.

Представитель Гособвинения Николай Корталев, в свою очередь заявил, что считает решение суда первой инстанции «справедливым» и обоснованным. Но в тоже время он попросил снизить срок, который был назначен судом первой инстанции.

- Полагаю, что приговор суда подлежит изменению по следующим основаниям: в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции была назначена повторная экспертиза, согласно которой стоимость земельного участка указана ниже, чем в предъявленном Никитину обвинении, - сказал представитель гособвинения. – В связи с чем предлагаю суду апелляционной инстанции снизить сумму причиненного ущерба. В связи со снижением суммы полагаю, что срок наказания также подлежит соразмерному снижению.

Завтра, 18 января, в Верховном суде Владиславу Никитину предоставят право на последнее слово. После этого коллегия удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.