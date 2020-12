27 новых медицинских объектов будут построены и введены в строй в Пермском крае к 2024 году.

Как сообщает infox.ru, на 15 из 27 площадок уже ведутся подготовительные и строительные работы. Остальные 12 объектов находятся на стадии разработки проектной документации. Все новые медицинские учреждения будут построены в рамках региональной инвестпрограммы. Одна из новых поликлиник будет построена в селе Сива. Работы начнутся в следующем году и должны завершиться в 2022 году. Общая площадь четырехэтажного здания составит 4000 квадратных метров.

