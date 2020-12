Для повышения безопасности и снижения количества мошенничеств южноуральским банкам предложили отменить онлайн-кредитование.

По сообщению издания “Федералпресс”, Министерство внутренних дел по Челябинской области обратилось к южноуральским отделениям банков ВТБ и Сбербанк с просьбой отменить онлайн-кредитование. По мнению специалистов ведомства, такая мера позволит защитить деньги граждан и сократить количество мошенничеств.

