В Уфе на Советской площади зажгли пиксельную ёлку за 12 миллионов рублей

В Уфе на Советской площади зажгли пиксельную ёлку за 12 миллионов рублей

Вчера, 10:47ОбществоКарина МамаеваPhoto: Админстрация Уфы
Накануне, 15 декабря, завершились работы по установке новогодней ёлки на Советской площади. Зеленая красавица появилась в городе впервые. Ранее её приобрели за счет бюджета города за 12 миллионов рублей.

Самая дорогая елка Башкирии установлена победителем тендера, который в ходе аукциона снизил стоимость с 18 миллионов до 12. Её стоимость не раз обсуждалась в соцсетях местными жителями, а главред Esquire Сергей Минаев высмеял столь дорогое приобретение.

Отметим, что несмотря на все обсуждения, сейчас 30-метровая пиксельная ёлка с метровой звездой на макушке будет радовать жителей города. Судя по техническим характеристиками, дерево может плавно заполняться всеми цветами радуги, отображать российский флаг с имитацией движения по спирали, показывать надпись «С Новым 2021 годом» на русском и башкирском языках, белые снежинки, соты всех цветов радуги и так далее.

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