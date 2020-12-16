В Уфе на Советской площади зажгли пиксельную ёлку за 12 миллионов рублей

Самая дорогая елка Башкирии установлена победителем тендера, который в ходе аукциона снизил стоимость с 18 миллионов до 12. Её стоимость не раз обсуждалась в соцсетях местными жителями, а главред Esquire Сергей Минаев высмеял столь дорогое приобретение.
Отметим, что несмотря на все обсуждения, сейчас 30-метровая пиксельная ёлка с метровой звездой на макушке будет радовать жителей города. Судя по техническим характеристиками, дерево может плавно заполняться всеми цветами радуги, отображать российский флаг с имитацией движения по спирали, показывать надпись «С Новым 2021 годом» на русском и башкирском языках, белые снежинки, соты всех цветов радуги и так далее.