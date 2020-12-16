В селе Башкирии, где школьники якобы учились в коровнике, начали проводить интернет

После этого представители администрации Илишевского района заявили, что ролик был снят местными жителями с целью привлечь внимание к проблеме отсутствие интернета в населенном пункте. А школьники на самом деле получали задания по телефону и в виде бумажных кейсов и необходимости в дистанционном подключении не было.