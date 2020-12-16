В селе Башкирии, где школьники якобы учились в коровнике, начали проводить интернет

В селе Башкирии, где школьники якобы учились в коровнике, начали проводить интернет

Вчера, 14:19ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава администрации Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов заявил журналисту Mkset о том, что в селе Новомусино действительно начали проводить интернет.

— ПАО «Башинформсвязь» заключило договора на подключение приставок АДСЛ к домам жителей, которые нуждаются в интернет-связи. На сегодняшний день подключены 2 дома. Работы продолжаются, — заявил он.

Напомним, в конце минувшей недели в ряде СМИ появились сообщения о том, что школьники села Новомусино, находясь на дистанционном обучении, делают уроки в коровнике, так как только там ловит интернет. Позже министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что информация фейковая.

После этого представители администрации Илишевского района заявили, что ролик был снят местными жителями с целью привлечь внимание к проблеме отсутствие интернета в населенном пункте. А школьники на самом деле получали задания по телефону и в виде бумажных кейсов и необходимости в дистанционном подключении не было.

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