В России предложили ввести обязательный ПЦР-тест перед поездкой в другой регион

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Кобилев предлагает обязать граждан, желающих выехать из своего региона в другой, сдавать ПЦР-тест.

Инициатива уже направлена министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Об этом информирует NEWS.ru. По словам парламентария, ситуация с китайской коронавирусной инфекцией в России снова обострилась. Показатели заболеваемости в субъектах страны неоднородны. При этом граждане продолжают свободно передвигаться из региона в регион. Решением проблемы может стать обязательное ПЦР-исследование на предмет наличия коронавируса COVID-19. Новое правило должно распространяться на пассажиров, которые следуют по маршрутам межрегионального транспортного сообщения. Тест нужно будет сдавать не менее чем за двое суток до совершаемого переезда в целях стабилизации ситуации в российских регионах, сказано в депутатском запросе. Кобилев добавил, что маски, перчатки, измерение температуры и социальная дистанция недостаточны в такой эпидемиологической ситуации. ПЦР-тестирование перед поездкой в тот или иной субъект РФ даст возможность лучше следить за распространением COVID-19. Это позволит предотвращать «завоз» инфекции в регионы. Особенно это касается проблемы перемещения бессимптомных носителей коронавируса.

