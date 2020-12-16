В России предложили ввести обязательный ПЦР-тест перед поездкой в другой регион

Решением проблемы может стать обязательное ПЦР-исследование на предмет наличия коронавируса COVID-19. Новое правило должно распространяться на пассажиров, которые следуют по маршрутам межрегионального транспортного сообщения. Тест нужно будет сдавать не менее чем за двое суток до совершаемого переезда в целях стабилизации ситуации в российских регионах, сказано в депутатском запросе.