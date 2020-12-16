В России предложили ввести обязательный ПЦР-тест перед поездкой в другой регион

В России предложили ввести обязательный ПЦР-тест перед поездкой в другой регион

Вчера, 20:43ОбществоPhoto: pixabay.com
Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Кобилев предлагает обязать граждан, желающих выехать из своего региона в другой, сдавать ПЦР-тест.

Инициатива уже направлена министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Об этом информирует NEWS.ru.

По словам парламентария, ситуация с китайской коронавирусной инфекцией в России снова обострилась. Показатели заболеваемости в субъектах страны неоднородны. При этом граждане продолжают свободно передвигаться из региона в регион.

Решением проблемы может стать обязательное ПЦР-исследование на предмет наличия коронавируса COVID-19. Новое правило должно распространяться на пассажиров, которые следуют по маршрутам межрегионального транспортного сообщения. Тест нужно будет сдавать не менее чем за двое суток до совершаемого переезда в целях стабилизации ситуации в российских регионах, сказано в депутатском запросе.

Кобилев добавил, что маски, перчатки, измерение температуры и социальная дистанция недостаточны в такой эпидемиологической ситуации. ПЦР-тестирование перед поездкой в тот или иной субъект РФ даст возможность лучше следить за распространением COVID-19. Это позволит предотвращать «завоз» инфекции в регионы. Особенно это касается проблемы перемещения бессимптомных носителей коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы