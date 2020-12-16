В Башкирии планируют ввести единую платежку за услуги ЖКХ

В Башкирии планируют ввести единую платежку за услуги ЖКХ

Вчера, 18:22ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 16 декабря, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев провёл брифинг, на котором рассмотрели вопрос о введении единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время проект реализуется в Благовещенском районе и, как отметил Беляев, успешно. Банки и коммерческие структуры также рассматривают возможность реализации данной инициативы. Единую платежку планируют запустить в ближайшее время и в Демском районе Уфы.

Мне кажется, для людей будет удобно, что у них единый платежный документ. Так как сейчас в банке за каждую квитанцию приходится платить от 15 до 30 рублей,пояснил Борис Беляев.

Однако, как рассказал Беляева, внедрение такой квитанции возможно в Башкирии на добровольной основе, при заинтересованности управляющих компаний и коммунальных организаций. Он добавил, что на законодательном уровне нет такой обязанности для организация ЖКХ передавать данные третьим лицам для формирования платежных документов.

Напомним, ранее Борис Беляев сообщал, что увеличится сумма платежей за отопление на 40-70%. Изменение тарифов коснется малоэтажных домов без общедомового прибора учета тепловой энергии.

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