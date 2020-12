Недалеко от Южных Курил зафиксированы подземные толчки магнитудой более пяти по шкале Рихтера.

Как пишет RT, землетрясение произошло в 160 км от острова Кунашир на глубине 68 тысяч метров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter