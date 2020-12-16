Суд присяжных признал виновным жителя Уфы, который убил подозреваемого в педофилии

Напомним, вечером 30 января Владимир Санкин встретил двух знакомых подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Тогда Санкин отправился к последнему и избил его до смерти. Сотрудники полиции остановили подсудимого, но вот мужчину спасти не удалось - он скончался в автомобиле скорой помощи. Санкин также похитил у потерпевшего имеющиеся при нём деньги.
Он так и не признал свою вину, а по окончании расследования ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Они пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве. На основании вердикта присяжных суд назначит наказание.
Дело в отношении 54-летнего мужчины, которого подозревали в развратных действиях, прекращено в связи с его смертью.