Следком возбудил дело по взятке против чиновницы челябинского минздрава

Следком возбудил дело по взятке против чиновницы челябинского минздрава

Вчера, 22:53ОбществоPhoto: sledcom.ru
Глава регионального минздрава Арина Устюгова была задержана с поличным при получении взятки более чем в 500 000 рублей.

Представитель компании Johnson & Johnson передал Устюговой крупную сумму денег за разглашение конфиденциальной информации. Сотруднику международной фармкомпании потребовались данные о больных спинальной мышечной атрофией детях. Список пациентов был оценен в 509 000 рублей, пишет kursdela.biz.

Следствие выяснило, что точное количество детей необходимо было представителю ООО «Джонсон и Джонсон» для закупки дорогостоящего препарата и реализации его через минздрав Южного Урала.

В настоящее время Устюгова содержится в ИВС. Следствие намерено просить суд заключить ее под стражу.

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