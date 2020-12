Следком возбудил дело по взятке против чиновницы челябинского минздрава

Глава регионального минздрава Арина Устюгова была задержана с поличным при получении взятки более чем в 500 000 рублей.

Представитель компании Johnson & Johnson передал Устюговой крупную сумму денег за разглашение конфиденциальной информации. Сотруднику международной фармкомпании потребовались данные о больных спинальной мышечной атрофией детях. Список пациентов был оценен в 509 000 рублей, пишет kursdela.biz. Следствие выяснило, что точное количество детей необходимо было представителю ООО «Джонсон и Джонсон» для закупки дорогостоящего препарата и реализации его через минздрав Южного Урала. В настоящее время Устюгова содержится в ИВС. Следствие намерено просить суд заключить ее под стражу.

