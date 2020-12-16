Рост цен на продукты в РФ обусловлен мировой конъюнктурой

Так, цена на растительное масла в этом году на мировом рынке выросла больше, чем в два раза, сообщает "Мейстер". Зафиксированы исторические рекорды на цену пшеницы и других зерновых культур. Из-за этого дорожает мясная продукция в связи с ростом себестоимости ее производства. Поэтому радуют усилия, предпринятые, чтобы возродить российское сельское хозяйство.