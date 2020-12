Рост цен на продукты в РФ обусловлен мировой конъюнктурой

Проблема растущих цены на продукты питания, которую пытается решить руководство РФ, связано с международной конъюнктурой.

Так, цена на растительное масла в этом году на мировом рынке выросла больше, чем в два раза, сообщает "Мейстер". Зафиксированы исторические рекорды на цену пшеницы и других зерновых культур. Из-за этого дорожает мясная продукция в связи с ростом себестоимости ее производства. Поэтому радуют усилия, предпринятые, чтобы возродить российское сельское хозяйство. Российское правительство высказывает намерение ограничить экспорт за счет увеличения вывозных пошлин, что заставит производителей отправить сырье на внутренний рынок. Еще несколько лет назад такое невозможно было в принципе. Его нехватку пришлось бы восполнять за счет закупки импорта по коммерческим ценам.

